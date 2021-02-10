10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Резиденты белорусских технопарков за 5 лет увеличили выпуск продукции в 6 раз. Об этом сообщил председатель Государственного комитета по науке и технологиям

Александр Шумилин на итоговом заседании коллегии ведомства, передает корреспондент БЕЛТА.

"Для динамичного развития инновационного предпринимательства мы сосредоточили усилия на ускоренном формировании инновационной инфраструктуры. Сегодня эта сеть охватывает все областные центры, Новополоцк, Пинск, Горки, Борисовский и Ляховичский районы и включает 17 технопарков, 7 центров трансфера технологий и Белорусский инновационный фонд. Объем выпуска продукции резидентами технопарков увеличился в 6 раз - с Br33,7 млн в 2015 году до Br197,6 млн в 2020 году", - сказал Александр Шумилин.

Он также отметил, что количество субъектов инновационной инфраструктуры за пять лет выросло в 1,9 раза. Число резидентов технопарков за этот период увеличилось в 2,2 раза, а общая численность их работников - в 2,7 раза. В 2016-2020 годах в технопарках создано 2566 рабочих мест при плане в 1536.

"Созданные на государственном уровне условия для ускоренного формирования инновационной инфраструктуры позволили технопаркам страны обеспечить темп роста объемов инновационной продукции, сопоставимый с резидентами ПВТ", - резюмировал Александр Шумилин.-0-