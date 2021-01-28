Резиденты ПВТ в 2020 году увеличили налоговые платежи в бюджет на 38,3% до Br418 млн

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Резиденты Парка высоких технологий в 2020 году увеличили налоговые платежи в бюджет по сравнению с 2019-м на 38,3%, до Br418 млн, сообщает БЕЛТА со ссылкой на данные Министерства по налогам и сборам.

Резиденты ПВТ обеспечили 1,54% общего объема налоговых поступлений (в 2019 году - 1,13%).

Наибольшие поступления были в Минске: компании уплатили Br380,4 млн налогов и обеспечили 2,86% общих налоговых поступлений. Меньше остальных заплатили резиденты Могилевской области - Br2,8 млн (0,2% в поступлениях региона).

На 1 января 2021 года было 962 плательщика - резидента Парка высоких технологий. За 2020 год их стало больше на 247.

Число резидентов за год выросло во всех регионах, кроме Витебской области. Больше всего их по-прежнему в Минске - 861 компания (на 1 января 2020 года было 640).-0-