Резиденты СЭЗ "Гомель-Ратон" почти на треть увеличили производство промпродукции в I квартале

18 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Резиденты свободной экономической зоны "Гомель-Ратон" в первом квартале этого года почти на треть нарастили объем производства промышленной продукции в сравнении с таким же прошлогодним периодом, сообщили корреспонденту БЕЛТА в администрации СЭЗ.

"Деятельность предприятий-резидентов в первом квартале в целом характеризуется ростом объема производства промышленной продукции на 29,3% к показателю аналогичного периода 2020-го. Продукция, реализуемая резидентами СЭЗ, является экспортно ориентированной. Доля поставок за пределы Беларуси составила 70% в общем объеме выручки от реализации", - рассказали в учреждении.

Товары резидентов СЭЗ поставляются на рынки 64 стран мира. Наибольший удельный вес в экспорте занимают Россия, Украина, Польша, Китай, Литва. В администрации отметили, что внешнеторговый оборот товаров за январь - март вырос на 19 процентных пунктов к трем месяцам прошлого года.

Сальдо ВТО в целом по СЭЗ сложилось положительное.

В реализацию инвестиционных проектов в первом квартале вложено Br159,4 млн. Это в 2,5 раза больше, чем в январе - марте 2020 года. "В том числе инвестиции в основной капитал составили Br98,8 млн. Темп роста в сопоставимых ценах - 170,9%", - добавили в госучреждении.

В настоящее время в СЭЗ "Гомель-Ратон" работают 69 резидентов. Их них 30 компаний с участием иностранного капитала из 16 стран мира.

Среднесписочная численность работников на предприятиях-резидентах - 30 044 человека. На дополнительно введенные рабочие места в первом квартале этого года приняты 305 человек. Среднемесячная заработная плата за январь - март 2021 года достигла Br1289 (120,7% к аналогичному периоду 2020-го).-0-