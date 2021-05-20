Резиденты СЭЗ "Витебск" нарастили экспорт почти на 30% за первый квартал

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Четверг, 20 мая 2021
Минск Сплошная облачность +10°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
11:52 В Беларуси на следующей неделе сохранится дождливая погода Общество
11:51 В закон "О животном мире" Беларуси планируется внести поправки Общество
11:47 Республиканский "Последний звонок" пройдет 27-28 мая в Бобруйске Регионы
11:42 Шумилин: белорусская наука готова к вызовам мировой экономики Экономика
11:42 МВД призывает граждан соблюдать меры безопасности при посещении лесов Общество
11:39 БМЗ в январе-апреле нарастил экспорт продукции на 23% Экономика
11:38 Выпускные вечера в школах Беларуси пройдут 10 июня Общество
11:34 Прокуратура Витебской области рассказала подробности ЧП с водой в Бешенковичах Регионы
11:34 В Греции горит лесной массив недалеко от Афин В мире
11:32 В Беларуси налажена система подготовки высококвалифицированных кадров для атомной отрасли - Старовойтова Экономика
11:30 ВС ужесточил наказание насильнику и убийце несовершеннолетней в Новополоцке Происшествия
11:13 Двое пострадавших при стрельбе в Казани детей остаются в тяжелом состоянии В мире
11:03 МВД: собираясь на работу за границу, не станьте жертвой мошенников Общество
10:45 "Весна в Гомеле" позволяет раскрыть потенциал предприятий и территорий - Соловей Регионы
10:39 Лукашенко - руководству Минска: должны опережать запросы населения или оперативно реагировать Президент
10:37 "Это действительно совершившие подвиг люди" - Лукашенко о погибших в Барановичах летчиках Президент
10:31 В ряды пионерской организации Витебской области вступят более 7,2 тыс. школьников Регионы
10:29 Резиденты СЭЗ "Витебск" нарастили экспорт почти на 30% за первый квартал Экономика
10:28 На Западной Двине в Верхнедвинске спасли двух тонувших человек Происшествия
10:20 В Борисове школьник хотел купить отцу водительские права, но лишился Br1,15 тыс. Происшествия
10:18 Яровой сев в Беларуси проведен более чем на 90% площадей Экономика
10:17 Физический пуск второго энергоблока БелАЭС планируется осенью Экономика
10:16 Объездной мост через реку Рова построят в течение двух недель Регионы
10:15 Более 20 стран присоединились к выставке "Весна в Гомеле" Регионы
10:04 Астрахань накрыла песчаная буря: жители публикуют впечатляющие кадры в сети Калейдоскоп
09:57 ФОТОФАКТ: Романтическое "сердцевидное шоссе" на востоке Китая Калейдоскоп
09:55 Китайский зонд "Тяньвэнь-1" прислал фотографии и видеоролики с Марса Технологии
09:51 "Белавиа" подготовила Boeing 737-8 к пассажирским рейсам Общество
09:50 Около 300 заявок подано на Китайско-белорусский молодежный конкурс инновационных проектов Общество
09:41 МАРТ предложил обсудить изменения в реализации пиломатериалов на внутреннем рынке Экономика
Все новости
Все новости
Экономика
20 мая 2021, 10:29

Резиденты СЭЗ "Витебск" нарастили экспорт почти на 30% за первый квартал

Фото из архива
Фото из архива

20 мая, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Резиденты СЭЗ "Витебск" в первом квартале поставили на внешние рынки товаров на сумму свыше $163 млн, что почти на 30% превышает экспорт за аналогичный период 2020 года, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе администрации СЭЗ.

Предприятия-резиденты обеспечили более 35% показателя экспорта Витебской области за январь-март 2021 года. Всего в текущем году представители СЭЗ осуществляют экспортно-импортные операции с партнерами из 62 государств. В их числе 22 страны Евросоюза, объем поставок продукции в которые вырос почти на 21% до $47,6 млн. В условиях ухудшения внешнеэкономической конъюнктуры на основных рынках сбыта резиденты при содействии администрации СЭЗ "Витебск" активно работают по диверсификации экспорта. В результате в два раза и более увеличились продажи товаров в Венгрию, Данию, Ирландию, Словакию, Словению и Францию, еще в 9 стран ЕС - на 10% и выше.

Кроме того, возрос экспорт резидентов в некоторые страны дальней дуги, в частности, в государства южной Африки почти на 20%, в Индию - в 5 раз, Израиль - более чем в 6 раз. Большое внимание уделяется продвижению продукции на новые рынки сбыта. Так, впервые в Афганистан поставлены оптико-волоконные кабели, а во Францию - электрокабели витебского производства, партнерам из Китая отгружены меховые шкурки. На рынок Мексики вышла продукция из стекловолокна, поставки льняного белья налажены в Чили.

Положительная динамика обеспечена по ряду других ключевых показателей производственно-финансовой деятельности СЭЗ. За январь-март темп роста объема производства составил 129%, выручка увеличилась на 36,4%. В реализацию проектов привлечено $12,2 млн прямых иностранных инвестиций на чистой основе, что составило более 40% от показателя в целом по Витебской области.

Несмотря на сложности ведения переговорного процесса, в первом квартале администрация СЭЗ "Витебск" зарегистрировала 3 резидента с проектами по развитию производства специального гидропрессового оборудования, строительных материалов и модернизации мощностей по выпуску импортозамещающих комплектующих для сельскохозяйственной техники и легковых автомобилей. Кроме того, сейчас разрабатываются бизнес-планы еще по нескольким проектам, которые планируются к регистрации в первом полугодии.

Всего в СЭЗ "Витебск" реализуется 56 инвестиционных проектов с участием инвесторов из 15 стран, в том числе Германии, Чехии, России, Польши, Литвы, Великобритании, Израиля, Кипра, Испании. Среднесписочная численность работающих в организациях СЭЗ превышает 16,5 тыс. человек. По итогам первого квартала темп роста среднемесячной зарплаты составил почти 117%, при этом производительность труда выросла более чем на 30%.

СЭЗ "Витебск" состоит из 16 секторов общей площадью почти 2,8 тыс. га, из которых восемь расположено в Витебске, пять в Оршанском районе, а также по одному в Новополоцке, Поставах и Полоцком районе.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Витебск экспорт
Новости рубрики Экономика
Александр Шумилин. Фото из архива Шумилин: белорусская наука готова к вызовам мировой экономики
Фото предприятия БМЗ в январе-апреле нарастил экспорт продукции на 23%
Ирина Старовойтова В Беларуси налажена система подготовки высококвалифицированных кадров для атомной отрасли - Старовойтова
Фото из архива Яровой сев в Беларуси проведен более чем на 90% площадей
Виктор Каранкевич Физический пуск второго энергоблока БелАЭС планируется осенью
Фото из архива МАРТ предложил обсудить изменения в реализации пиломатериалов на внутреннем рынке
Главное
Во время совещания Лукашенко - руководству Минска: должны опережать запросы населения или оперативно реагировать
"Это действительно совершившие подвиг люди" - Лукашенко о погибших в Барановичах летчиках
Яровой сев в Беларуси проведен более чем на 90% площадей
Машино-место в подарок в Minsk World! Акция для покупателей квартир в готовом доме "Волна"!
Топ-новости
Никитина: в этой пятилетке делаем ставку на инновации и развитие регионов
Выпускные вечера в школах Беларуси пройдут 10 июня
Панихида по погибшим летчикам пройдет сегодня в Барановичах
В Беларуси налажена система подготовки высококвалифицированных кадров для атомной отрасли - Старовойтова
БМЗ в январе-апреле нарастил экспорт продукции на 23%
Более 20 стран присоединились к выставке "Весна в Гомеле"
МВД: собираясь на работу за границу, не станьте жертвой мошенников
Прокуратура Витебской области рассказала подробности ЧП с водой в Бешенковичах
Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 20 мая из-за сильных дождей
Объездной мост через реку Рова построят в течение двух недель
БЕЛАЗ представил перспективные направления развития завода на конференции в Казани
Около 300 заявок подано на Китайско-белорусский молодежный конкурс инновационных проектов
Таблички с именами героев ВОВ разместят на городских остановках Гомеля
Православные верующие празднуют явление Жировичской иконы Божией Матери
"Белавиа" подготовила Boeing 737-8 к пассажирским рейсам
Реклама
С нами интереснее
курсы курсы
погода погода
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Вступительная кампания - 2021 Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.