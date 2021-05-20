Резиденты СЭЗ "Витебск" нарастили экспорт почти на 30% за первый квартал

20 мая, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Резиденты СЭЗ "Витебск" в первом квартале поставили на внешние рынки товаров на сумму свыше $163 млн, что почти на 30% превышает экспорт за аналогичный период 2020 года, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе администрации СЭЗ.

Предприятия-резиденты обеспечили более 35% показателя экспорта Витебской области за январь-март 2021 года. Всего в текущем году представители СЭЗ осуществляют экспортно-импортные операции с партнерами из 62 государств. В их числе 22 страны Евросоюза, объем поставок продукции в которые вырос почти на 21% до $47,6 млн. В условиях ухудшения внешнеэкономической конъюнктуры на основных рынках сбыта резиденты при содействии администрации СЭЗ "Витебск" активно работают по диверсификации экспорта. В результате в два раза и более увеличились продажи товаров в Венгрию, Данию, Ирландию, Словакию, Словению и Францию, еще в 9 стран ЕС - на 10% и выше.

Кроме того, возрос экспорт резидентов в некоторые страны дальней дуги, в частности, в государства южной Африки почти на 20%, в Индию - в 5 раз, Израиль - более чем в 6 раз. Большое внимание уделяется продвижению продукции на новые рынки сбыта. Так, впервые в Афганистан поставлены оптико-волоконные кабели, а во Францию - электрокабели витебского производства, партнерам из Китая отгружены меховые шкурки. На рынок Мексики вышла продукция из стекловолокна, поставки льняного белья налажены в Чили.

Положительная динамика обеспечена по ряду других ключевых показателей производственно-финансовой деятельности СЭЗ. За январь-март темп роста объема производства составил 129%, выручка увеличилась на 36,4%. В реализацию проектов привлечено $12,2 млн прямых иностранных инвестиций на чистой основе, что составило более 40% от показателя в целом по Витебской области.

Несмотря на сложности ведения переговорного процесса, в первом квартале администрация СЭЗ "Витебск" зарегистрировала 3 резидента с проектами по развитию производства специального гидропрессового оборудования, строительных материалов и модернизации мощностей по выпуску импортозамещающих комплектующих для сельскохозяйственной техники и легковых автомобилей. Кроме того, сейчас разрабатываются бизнес-планы еще по нескольким проектам, которые планируются к регистрации в первом полугодии.

Всего в СЭЗ "Витебск" реализуется 56 инвестиционных проектов с участием инвесторов из 15 стран, в том числе Германии, Чехии, России, Польши, Литвы, Великобритании, Израиля, Кипра, Испании. Среднесписочная численность работающих в организациях СЭЗ превышает 16,5 тыс. человек. По итогам первого квартала темп роста среднемесячной зарплаты составил почти 117%, при этом производительность труда выросла более чем на 30%.

СЭЗ "Витебск" состоит из 16 секторов общей площадью почти 2,8 тыс. га, из которых восемь расположено в Витебске, пять в Оршанском районе, а также по одному в Новополоцке, Поставах и Полоцком районе.-0-