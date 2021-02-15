Резолюция Европарламента по БелАЭС является необоснованным политическим шагом - венгерский эксперт

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Резолюция Европейского парламента по Белорусской АЭС является совершенно необоснованным политическим шагом. Об этом заявил венгерский эксперт в области атомной энергетики, член венгерского общества Elektrotechnika (независимая профессиональная организация атомной отрасли) Жолт Харфаш в своем материале на венгерском новостном портале Origo, сообщает БЕЛТА.

Венгерский эксперт обратил внимание, что представители европейских политических партий, выступающих против ядерной энергетики, поддерживая риторику Литвы, приурочили свою резолюцию ко времени визита на БелАЭС экспертов ENSREG. "Тем самым они пытаются создать впечатление, что Белорусская АЭС не соответствует международным стандартам, хотя факты говорят о совершенно обратном. Резолюция Европарламента является еще одним досадным доказательством ошибочной европейской энергетической политики, которая дискриминирует атомную энергетику", - пишет Жолт Харфаш.

Безопасность и общественная приемлемость атомной электростанции являются ключевым вопросом для Беларуси, поэтому Минск тесно сотрудничал с международными профессиональными организациями с момента начала строительства Белорусской АЭС.

"Заявление о том, что Белорусская атомная электростанция не соответствует рекомендациям Международного агентства по атомной энергии, является обманчивой клеветой со стороны Европейского парламента", - считает член венгерского общества Elektrotechnika.

По приглашению правительства Беларуси МАГАТЭ провело комплексную проверку новых энергоблоков в 2017 году. Во время SEED-миссии была оценена готовность АЭС противостоять внешним опасностям и воздействиям. "Эта миссия определила, что Беларусь делает все возможное, чтобы два новых строящихся блока были способны противостоять самым серьезным внешним воздействиям. Эксперты миссии отдельно подчеркнули высокое качество программы анализа внешних угроз, а также интеграцию в защитных системах 17 дополнительных мер, разработанных на основе опыта аварии на АЭС "Фукусима", - напомнил Жолт Харфаш.

Энергоблоки Белорусской АЭС оснащены реактором типа ВВЭР-1200. "Примечательно, что Европейская комиссия в ходе детального изучения проекта "Пакш-2" (АЭС в Венгрии. - Прим. БЕЛТА), пришла к выводу, что два новых энергоблока с реакторами типа ВВЭР-1200 отвечают самым строгим стандартам в области ядерной безопасности и радиационной защиты", - заметил эксперт.

"Что касается миссии Европейской группы регулирующих органов ядерной безопасности, нет и речи о том, что эксперты когда-либо призывали бы к приостановке ввода блока БелАЭС в эксплуатацию, впечатление чего пытается создать Европейский парламент в связи с визитом миссии ENSREG", - обратил внимание Жолт Харфаш.

Инспекции европейских атомных электростанций, называемые стресс-тестами, были инициированы ENSREG после аварии на японской АЭС "Фукусима", вызванной сильным землетрясением и цунами. Эти тесты проводились на действующих атомных электростанциях, в том числе на венгерской "Пакш", и на основании результатов формулировались рекомендации. Такая комплексная проверка была необязательной для Беларуси, поскольку там АЭС была на стадии сооружения, но страна в добровольном порядке решила провести стресс-тесты своей АЭС в 2016-2018 годах.

Стресс-тесты состояли из трех этапов. Сначала строящаяся атомная электростанция провела самооценку выполнения требований, включенных в стресс-тесты, а затем по запросу правительства Беларуси под руководством национального ядерного органа была выполнена национальная оценка. Данная работа была оценена экспертами ENSREG в рамках партнерской проверки.

На основе европейской методики была рассмотрена устойчивость АЭС к стихийным бедствиям - наводнениям, землетрясениям и экстремальным погодным явлениям, а также устойчивость АЭС к сочетаниям неблагоприятных природных воздействий, что было одним из главных уроков событий, происшедших на АЭС "Фукусима".

Вторым рассматриваемым аспектом была безопасность атомной электростанции в условиях полного отключения электроэнергии или потери энергоснабжения, а также в условиях потери теплоносителя, поскольку речь идет о водо-водяных реакторах, а третьим аспектом было управление гипотетическими тяжелыми запроектными авариями. На основании этого анализа были сформулированы предлагаемые меры по увеличению запасов безопасности и усилению безопасности. С учетом рекомендаций, сделанных по итогам партнерской проверки ENSREG, в национальный план действий были включены 23 мероприятия по повышению безопасности.

Как отметил Жолт Харфаш, технические и инженерные решения, используемые на Белорусской АЭС, а также применяемая концепция безопасности направлены на исключение аварий. Шансы на серьезную аварию крайне малы, гипотетические, но тем не менее после аварии на АЭС "Фукусима" нужно быть подготовленным и к таким событиям. Так, электроснабжение БелАЭС обеспечивается во всех ситуациях, пассивный отвод тепла предусмотрен и при потере теплоносителя, а на случай аварийной ситуации под реактором имеется ловушка расплава активной зоны.

С учетом этого венгерский эксперт полагает, что резолюция Европарламента, ставящая под сомнение соответствие Белорусской АЭС международным стандартам, является "совершенно необоснованным политическим шагом".

Белорусская АЭС будет вырабатывать около 18 млрд кВт.ч электроэнергии в год после ввода в эксплуатацию обоих блоков. Станция будет обеспечивать около 40% потребности страны в электроэнергии и заменит 4,5 млрд куб.м природного газа в год. Тем самым будет внесен значительный вклад в защиту климата и достижение целей, изложенных в Парижском соглашении по климату.-0-

Миссия ENSREG в Беларусь планируется в мае-июне