"Результаты могут быть в ближайшее время" - Беларусь и Польша обсудили поставки энергоресурсов

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей во время видеоконференции с министром иностранных дел Польши Яцеком Чапутовичем и уполномоченным польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петром Наимским обсудил тему поставок энергоресурсов. Об этом он сообщил журналистам после видеоконференции, передает корреспондент БЕЛТА.

Визит Макея в Варшаву отменился, министр провел с главой польского МИД видеопереговоры Глава белорусского МИД подтвердил готовность посетить с визитом Варшаву, когда появится такая возможность, подчеркнув, что тем для разговора более чем достаточно.

"Мы обсуждали в соответствии с установками главы государства вопросы диверсификации поставок энергоресурсов с участием польской стороны", - сказал Владимир Макей.

По его словам, речь шла о конкретных проектах. У сторон есть понимание, что необходимо двигаться дальше. "Результаты могут быть в ближайшее время", - заявил министр.

Стороны также обсудили другие вопросы двустороннего сотрудничества, взаимодействия на международных площадках. Большое внимание было уделено борьбе с распространением коронавируса и возвращению белорусских граждан на родину из Польши. "Мы договорились плотно взаимодействовать в случае возникновения каких-то проблемных ситуаций. Все проблемные вопросы, которые существовали несколько дней назад, разрешены, - отметил Владимир Макей. - Есть четкое понимание, что надо исходить из конкретных внештатных ситуаций и уходить от бюрократических закорючек".

Также договорились возобновить полноценные контакты в торгово-экономической сфере после улучшения эпидемиологической обстановки. Отдельно были рассмотрены вопросы сотрудничества Беларуси с ЕС, обстановка в регионе.-0-