РФ и Беларусь сохраняют высокие темпы взаимодействия, несмотря на пандемию - Матвиенко

28 сентября, Москва /БЕЛТА-ТАСС/. Высокие темпы взаимодействия между Россией и Беларусью сохраняются, несмотря на пандемию, которая оказала влияние на интенсивность контактов. Об этом заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко в интервью "Российской газете".

"Хотя ситуация с коронавирусом повлияла на интенсивность наших контактов, перевела часть из них в онлайн-формат, мы все же сохраняем высокие темпы взаимодействия. И по некоторым регионам видим, кстати, интересную статистику - Ленинградская область увеличила в 2019 году по сравнению с предыдущим годом товарооборот с белорусами на 36%. Оренбургская область активно наращивает товарооборот. Потому что есть заинтересованность и необходимость в контактах", - отметила Валентина Матвиенко.

Стартовали мероприятия VII Форума регионов Беларуси и России Центральным событием форума станет пленарное заседание, на котором будут подведены итоги работы секций, обсуждены ключевые вопросы и принят итоговый документ.

Согласно данным за прошлый год, наиболее активно торгово-экономические связи с Беларусью развивали Смоленская, Калужская, Ленинградская, Самарская и Воронежская области. По словам председателя Совета Федерации, на VII Форуме регионов России и Беларуси, который открывается 28 сентября, планируется заключить соглашения с Ленинградской, Самарской и Курской областями, Башкортостаном, Ямало-Ненецким автономным округом и другими регионами.

Валентина Матвиенко также отметила, что в этом году форум особенно актуален и является реальным продвижением в развитии отношений между двумя странами. "Я уверена, что решения форума будут способствовать восстановлению уровня и подъему российско-белорусских экономических отношений. Конечно, мы хотим, чтобы это происходило быстрее. Поэтому в работе форума принимает участие много представителей субъектов Российской Федерации и людей, занимающихся бизнесом, реальным делом, что называется, на земле", - добавила она.

Отвечая на вопрос о влиянии политической ситуации в Беларуси на проведение мероприятия, председатель Совета Федерации отметила, что "у тех, кто занят делом, нет времени на то, чтобы подпадать под его (контекст политической обстановки) влияние". "Могу сказать, в процессе подготовки к форуму, в контактах между бизнесменами, между главами регионов было абсолютно незаметно, чтобы на их желании работать как-то негативно сказывались уличные шествия в Минске, заявления европейских парламентариев или видео из Литвы. Даже, скорее, наоборот. Поэтому у нас есть все основания прогнозировать, что и предстоящий форум станет успешным", - подчеркнула Валентина Матвиенко.

Двухдневный Форум регионов России и Беларуси открывается в понедельник, он пройдет в режиме видеоконференции. Тема - "Историческое наследие Великой Победы как основа развития социально-экономических и духовных связей народов Беларуси и России".

Первый Форум регионов состоялся в 2014 году в Минске. С тех пор его принимали Сочи, Минск, Москва, Могилев и Санкт-Петербург. Темой прошедшего в июле 2019 года в Петербурге мероприятия стали межрегиональные связи как основа формирования единого культурного и гуманитарного пространства. По результатам шести форумов подписаны 302 соглашения о сотрудничестве, сумма коммерческих контрактов достигла $2 млрд. На предыдущем форуме, который проходил с участием президентов двух стран, подписано более 60 контрактов почти на $500 млн.-0-