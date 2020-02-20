Риелторы и интернет-ресурсы планируют обмениваться информацией для борьбы с серыми маклерами

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Профессиональные сообщества и интернет-ресурсы намерены продумать механизм обмена информацией для выявления ненадлежащей интернет-рекламы о продаже и аренде объектов недвижимости. Об этом шла речь во время рабочей встречи в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МАРТ.

Темой для обсуждения стала проблема размещения серыми маклерами рекламы недвижимости под видом объявлений физических лиц о продаже (аренде) своих объектов. Как отметили в МАРТ, распространение на интернет-ресурсах такой рекламы лицами, которые не являются собственниками (то есть фактически незаконно осуществляют риелторскую деятельность), нарушает требования закона "О рекламе".

Белорусская ассоциация "Недвижимость" предложила на законодательном уровне урегулировать порядок размещения интернет-рекламы о продаже (аренде) объектов недвижимости физлицами. В частности, предложено обязать владельцев интернет-ресурсов истребовать у таких рекламодателей копии документов, подтверждающих их права на объекты. При обсуждении этого варианта участники встречи высказали различные точки зрения.

Также было предложено решать проблему с помощью саморегулирования двух отраслей - недвижимости и рекламы. В частности, решено продумать механизм сотрудничества по обмену информацией между интернет-ресурсами и профессиональными сообществами в сфере недвижимости в целях выявления ненадлежащей интернет-рекламы о продаже и аренде. Этот механизм в последующем может быть положен в основу соглашения между заинтересованными.

Достигнута договоренность, что участники встречи до 1 марта представят соответствующие предложения и информацию. По результатам их анализа будет выработан алгоритм совместной работы по противодействию не только распространению ненадлежащей интернет-рекламы объектов недвижимости, но и незаконной деятельности в сфере их продажи и аренды (при необходимости с участием представителей Министерства юстиции и МВД).

Во встрече принимали участие представители Белорусской ассоциации "Недвижимость", союза риелторских организаций, Ассоциации рекламных организаций, Ассоциации коммуникационных и маркетинговых агентств, Ассоциации интерактивной рекламы, а также интернет-ресурсов, специализирующихся на рекламе объектов недвижимости.-0-