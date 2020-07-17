Рижский порт готов предоставлять белорусским экспортерам площади на максимально выгодных условиях

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рижский свободный порт готов предоставлять площади для размещения производств и логистической инфраструктуры белорусских предприятий-экспортеров на максимально выгодных условиях, сообщили корреспонденту БЕЛТА в порту.

"Речь идет о перевалке в первую очередь генеральных грузов, в которых может быть наиболее заинтересован средний бизнес, продуктов деревообработки, зерна, минеральных удобрений. А с учетом развития взаимоотношений Беларуси и Латвии мы готовы предоставить новые возможности белорусским экспортерам по максимально выгодным тарифам", - отметили в администрации порта. Размещение порта в Свободной экономической зоне позволяет грузоперевозчикам снизить таможенные, регистрационные и налоговые издержки за счет льгот.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Латвии Василий Маркович отметил, что в настоящее время, несмотря на негативные тенденции мирового рынка, обусловленными различными факторами, стратегическим направлением белорусско-латвийского взаимодействия остается транспортно-транзитная сфера. "Латвия является важным торговым партнером Беларуси, а также крупным транспортным и транзитным коридором для белорусского экспорта, основу которого составляет продукция лесной и деревообрабатывающей промышленности, нефтепродукты и нефтехимия. Руководство Министерства сообщения Латвии, администрации латвийских портов и железной дороги всесторонне поддерживают развитие двусторонних отношений. Это позволяет сдерживать падение объемов экспорта и транзита грузов при значительном сокращении спроса продукции на мировом рынке", - сообщил дипломат.

Глава дипмиссии подчеркнул, что белорусские экспортеры в условиях усиления региональной конкуренции в борьбе за грузы и необходимости диверсификации грузопотоков заинтересованы в экономически выгодных маршрутах в третьи страны, в том числе через латвийский транзитный коридор. "Для белорусской стороны важны долгосрочные условия сотрудничества, оптимальные и выгодные тарифы для транзита грузов, а администрация Рижского свободного пора в свою очередь предлагает белорусским экспортерам особые условия сотрудничества", - отметил Василий Маркович.-0-