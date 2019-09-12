Ряд соглашений о межрегиональном и инвестиционном сотрудничестве подписан на бизнес-форуме в Гродно

12 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Ряд соглашений о межрегиональном и инвестиционном сотрудничестве подписан на международном бизнес-форуме в Гродно, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в Гродно стартовали XX Республиканская универсальная выставка-ярмарка "Еврорегион "Неман-2019" и международный бизнес-форум, в котором участвуют представители 30 стран: дипломаты, чиновники, бизнесмены и эксперты.

"Еврорегион "Неман" стал значимым событием в экономической жизни области. Подобные форумы - отличная возможность привлечь внимание к экономике региона, инвестиционным возможностям, вместе с тем это и хорошая презентационная площадка для наших производителей. Мы видим, что интерес к форуму из года в год растет: сегодня в Гродно встречаем как наших постоянных партнеров и друзей из соседних стран, так и гостей из дальнего зарубежья", - отметил председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов. Он подчеркнул, что главным результатом мероприятия станут новые контакты, соглашения о сотрудничестве, контракты на поставку продукции.

По итогам пленарной части форума районы Гродненской области заключили свыше 10 соглашений о сотрудничестве в различных сферах с регионами Польши, Литвы, Украины, России, Венгрии и Турции. Несколько компаний, в том числе и с зарубежным капиталом, подписали с Гродненским облисполкомом меморандумы о намерениях в инвестиционном сотрудничестве. Гродненский горисполком заключил с застройщиком рамочное соглашение о реализации инвестпроекта по строительству многоквартирного дома с паркингом в центре города. Островецкий райисполком подписал дорожную карту сотрудничества с госкорпорацией "Росатом" и Фондом содействия развитию муниципальных образований "Ассоциация территорий расположения атомных электростанций".

Работа форума продолжается в тематических секциях, где эксперты, бизнесмены, представители органов власти и дипломатических миссий обсудят перспективные направления инвестирования, укрепление трансграничного сотрудничества, развитие туризма в регионе. Также участников форума ознакомят с индустриальными площадками СЭЗ "Гродноинвест".

Запланированы бесплатные образовательные сессии. Желающие смогут обсудить особенности организации и проведения биржевых торгов, условия и порядок заключения внешнеэкономических сделок, вопросы диверсификации рынков сбыта товаров, услуг организаций и предприятий Беларуси в государствах Африки и многое другое.

На площадке ЦСК "Неман" начала работу и универсальная выставка-ярмарка, где представлена продукция более 100 предприятий.

Организаторами выступают Гродненский облисполком, Гродненский горисполком, а также Гродненское отделение Белорусской торгово-промышленной палаты.-0-