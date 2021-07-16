Роботизированная линия на "Белвесте" перейдет на трехсменный режим уже осенью

16 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Первая роботизированная линия обувного производства в СООО "Белвест" начнет работать в непрерывном режиме этой осенью, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор компании-разработчика ООО "Лацит" Руслан Павлов.

Сегодня премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время рабочей поездки в Витебскую область посетил производственные цеха СООО "Белвест" и увидел, как в обувном производстве внедряются технологии 4.0.

Уже сейчас на выделенной линии в тестовом режиме промышленные роботы выполняют комплекс рутинных операций, начиная с дефектовки и заканчивая раскроем. При входе на роботизированную линию специалист раскладывает заготовку, далее все процессы происходят без участия человека. Вначале с помощью алгоритмов машинного зрения производится дефектовка кожи, причем система обеспечивает высокий уровень распознавания дефектов и стабильное качество благодаря исключению субъективного фактора. Затем начинается интеллектуальная раскладка деталей. После этого полуфабрикат начинает перемещаться между рабочими ячейками, в которых установлено по несколько роботов, выполняющих определенные операции.

"Мощность одной роботизированной ячейки - 150 деталей в смену. Осенью мы планируем выйти на режим трех смен. То есть линия будет работать непрерывно", - сказал Руслан Павлов.

Программное обеспечение, разработанное на "Лаците", позволяет полностью автоматизировать процесс управления производством.

ООО "Лацит" создано в 2017 году на базе IT-подразделения СООО "Белвест" и входит в состав одноименного обувного холдинга. Компания является резидентом белорусского Парка высоких технологий, специализируется на разработке программных продуктов и услугах по автоматизации предприятий, в основе которых - автоматический анализ видеоинформации, методы искусственного интеллекта, цифровые двойники и промышленная технология "интернет вещей".

/Будет дополнено/.