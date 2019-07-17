Роботы, лекарства и техника для АПК - Семашко обсудил совместные проекты с Калужской областью

17 июля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Встреча посла Беларуси в России Владимира Семашко с первым заместителем губернатора Калужской области Дмитрием Денисовым состоялась сегодня в Санкт-Петербурге на полях VI Форума регионов Беларуси и России, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского диппредставительства.

"Была подчеркнута заинтересованность белорусской стороны в увеличении товарооборота, в развитии регионального сотрудничества на уровне областей и районов Беларуси и Калужского региона по всем направлениям", - проинформировали в дипмиссии.

Владимир Семашко отметил, что в области активно работает информационно-торговый центр белорусской техники, который реализует продукцию МТЗ, "Бобруйскагромаша", "Гомсельмаша". Налажено сотрудничество ОАО "БАТЭ - УКХ "Автокомпоненты" и ОАО "Борисовский завод "Автогидроусилитель" с предприятиями областного автопрома. Посол подтвердил готовность белорусской стороны обеспечить регион недостающей зерно- и кормоуборочной техникой, зерносушильным и зерноочистительным оборудованием. Он выразил заинтересованность в продолжении работы по созданию холдинга сельскохозяйственного машиностроения на базе ООО "КалугаСельМаш" и ПАО "Агрегатный завод". С технопарками Калужской области в области робототехники и совместного производства лекарственных средств готовы также сотрудничать Национальная академия наук, Белгосуниверситет, ГП "Минский областной технопарк".

"Дмитрий Денисов отметил, что в регионе активно развивается строительство с участием белорусских специалистов. Продолжается возведение жилого комплекса "Анненки" и миниполиса "Веснушки" в Калуге. Он выразил заинтересованность в дальнейшем развитии кооперационного сотрудничества при возведении объектов социальной инфраструктуры", - добавили в посольстве.-0-