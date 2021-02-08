Рогачевский МКК в 2020 году расширил экспорт за счет поставок на новые рынки четырех стран

8 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В 2020 году Рогачевский МКК расширил экспортные направления продукции за счет укрепления позиций на имеющихся рынках, а также выхода на новые, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт предприятия.

По оценке специалистов, для ОАО "Рогачевский МКК" 2020 год стал продуктивным для развития экспорта и освоения новых рынков сбыта. "Сложные внешние условия не помешали создать дополнительные возможности для увеличения реализации продукции в страны ближнего и дальнего зарубежья. Основными тенденциями внешнеэкономического развития предприятия стали: наращивание поставок на уже освоенные рынки, такие как Россия, Казахстан, Азербайджан, Армения, Украина, Израиль, США, а также выход на новые рынки ОАЭ, Сингапура, Южной Кореи и Афганистана", - рассказали на Рогачевском МКК. Впервые в прошлом году цельномолочная продукция комбината появилась на таких рынках, как Казахстан, Афганистан и Туркменистан.

В 2020 году также был расширен ассортимент поставляемой продукции на рынки дальнего зарубежья, где потребители по достоинству оценили сгущенное молоко с добавлением какао, кофе и цикория.

"Учитывая то, что потребители делают выбор в пользу безопасной и натуральной продукции, имеются все основания полагать, что и в дальнейшем продукция комбината будет завоевывать новые рынки и появится на полках магазинов во многих странах мира", - подчеркнули на предприятии.

Рогачевский МКК основан в 1938 году. В настоящее время выпускает более 80 видов продукции. Является одним из крупнейших высокотехнологичных производителей молочных консервов, продуктов детского питания, цельномолочной продукции, сыров и масла на территории СНГ.-0-