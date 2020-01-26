Рогозин: белорусский научный потенциал успешно работает на развитие космической отрасли

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский научный потенциал успешно работает на развитие космической отрасли, заявил в программе "Главный эфир" в эфире "Беларусь 1" генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин, сообщает БЕЛТА.

"Я с большим уважением отношусь к тому, что сделано в Беларуси за последние годы. На самом деле, у республики нет мощных источников самофинансирования, как, скажем, колоссальные полезные ископаемые. Но здесь видно рачительное отношение ко всему, умение жить скромно, но глубоко, по сути развивать свою собственную науку. В Беларуси сохраняется главный капитал - человеческий. В стране очень много рукастых, умных, интеллектуально развитых людей, которые точно впишутся в нашу общую работу, и мы были бы рады этой совместной работе, - сказал Дмитрий Рогозин. - Белорусские предприятия сохранили свой потенциал и имеют прекрасные планы, которыми мы могли бы сообща воспользоваться, приложив сюда возможности "Роскосмоса", как заказчика и как практического реализатора этих всех идей в космической деятельности".

Говоря о приоритетных направлениях, которые "Роскосмос" и Беларусь будут развивать в ближайшей перспективе, директор госкорпорации выделил три из них. "Первое - это активное вовлечение Национальной академии наук Беларуси в исследования на Международной космической станции. Второе направление - это выбор базовых космических платформ для аппаратов дистанционного зондирования земли. "Роскосмос" заинтересован в том, чтобы не делать каждый аппарат отдельно как уникальный, а наконец-то нащупать возможность серийного их производства. И в этом плане оптико-механические исследования, которые ведутся в Минске, могут стать основой для полезной нагрузки такого рода серийных аппаратов, которые будут делать предприятия "Роскосмоса" совместно с "Пеленгом", - отметил Дмитрий Рогозин.

По его словам, космический аппарат состоит из микроэлектроники высокого уровня, способной работать в экстремальных условиях. "И, конечно, в этом плане такие предприятия, как, например, "Интеграл", могут найти свое место в политике импортозамещения, которую "Роскосмос" сегодня ведет в части микроэлектроники, - подчеркнул Дмитрий Рогозин. - Это три самых очевидных направления, по которым мы нарастим сотрудничество в ближайшее время".-0-