Роспотребнадзор провел экспертную оценку молокоперерабатывающих предприятий Беларуси

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эксперты Роспотребнадзора во взаимодействии с Министерством здравоохранения, Министерством сельского хозяйства и продовольствия и Государственным комитетом по стандартизации Беларуси провели экспертную оценку белорусских молокоперерабатывающих предприятий, объемы поставок которых в Россию согласованы. Такая информация размещена на сайте российского ведомства, сообщает БЕЛТА.
В числе этих предприятий - "Савушкин продукт", "Беллакт", Туровский молочный комбинат, "Молочный гостинец". Ассортимент их продукции, предполагаемый к экспорту в Россию, включает молоко, в том числе ультрапастеризованное, стерилизованные сливки, сливочный ультрапастеризованный крем, кисломолочные продукты, полутвердые и мягкие сыры, в том числе с различными наполнителями, продукты детского питания.
Целью визита была оценка системы обеспечения безопасности выпускаемой продукции, в том числе для детского питания. Специалисты Роспотребнадзора отметили, что белорусские предприятия по своему техническому оснащению, уровню автоматизации производства соответствуют современным требованиям. Также эксперты положительно оценили организацию производственного контроля за качеством и безопасностью сырья и готовой продукции.
Представители российской стороны провели консультации с уполномоченными органами Беларуси и определили алгоритмы дальнейшего взаимодействия.-0-
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