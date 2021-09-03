Россельхознадзор частично снимает ограничения на ввоз томатов и перцев из Беларуси

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россельхознадзор частично снимает временные ограничения на ввоз томатов и перцев из Беларуси, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт российского ведомства.

"По результатам рассмотрения представленных белорусской стороной материалов о проведенных фитосанитарных обследованиях и лабораторных исследованиях томатов и перцев в местах их производства Россельхознадзор считает возможным под гарантии Главной государственной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений Беларуси разрешить с 6 сентября ввоз в Россию томатов и перцев от 21 белорусского производителя", - говорится в сообщении.

В списке Макулькин А.В. (Витебская область), Мацкевич Н.В. (Могилевская область), а также КФХ "Опыт КАА", Ф/Х "Потоцкий", ЧСУП "Максеммилк", СУП "Рубельский", ФХ "Давид-Универсал", КФХ "Авен Езер", КФХ "Ред Принц", КФХ "Крым", КФХ "Спринт-Агро", ФХ "Ольшанская слобода", ФХ "Проба", КФХ "Ольшаны Два", КФХ "Килогербс", ФХ "Симоново", ЧСУП "ФХ Староселье", КФХ "Гаевое", КФХ "Бастион-Агро", ИП Бруцкая Анна Леонидовна, Невдах Виктор Васильевич (Брестская область).-0-