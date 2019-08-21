Россельхознадзор отменил ограничения на поставки пастеризованных сливок мозырского предприятия

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) с 22 августа отменяет введенные ранее ограничения на поставки в Россию сливок пастеризованных наливом с предприятия "Мозырские молочные продукты", сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт ведомства.

Отправляемая в Россию продукция этого предприятия должна быть выработана с 22 августа и сопровождаться электронным ветеринарным сертификатом.

Решение об отмене ограничений принято на основании полученных от белорусской стороны материалов расследований, принятых мер для устранения выявленных нарушений, а также ходатайства Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси.-0-