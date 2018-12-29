Россельхознадзор отменил ограничения на поставки продукции двух белорусских предприятий

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) с 29 декабря отменила временные ограничения на поставки в Россию продукции двух белорусских предприятий. Такая информация размещена на сайте российского ведомства, сообщает БЕЛТА.
Это касается ОАО "Витконпродукт" и ОАО "Гомельский мясокомбинат" (за исключением продукции, запрещенной к ввозу в Россию по причине ограничений по АЧС).
Такое решение Россельхознадзором принято по результатам рассмотрения предоставленных белорусским компетентным ведомством материалов расследования, а также с учетом гарантий Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси.
Продукция с этих предприятий должна быть произведена с 29 декабря и сопровождаться электронным ветеринарным сертификатом.-0-
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