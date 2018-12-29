Мобильная версия
Версия для слабовидящихВерсия для слабовидящих
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
29 декабря 2018, Сб
0°C
Сплошная облачность EUR 2.4734
USD 2.1598
RUB 3.1128
Главное
Александр Лукашенко и Владимир Путин Лукашенко на переговорах с Путиным: многие проблемы надо решать на перспективу
Президент
Лукашенко молодежи: больше, чем дома, вас нигде не ждут
Президент
Профицит республиканского бюджета Беларуси в январе-ноябре составил Br5,6 млрд
Экономика
СОБЫТИЯ ГОДА. ВЕРСИЯ БЕЛТА
Общество
Облачная с осадками погода будет в Беларуси 30 декабря
Общество
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Медик рассказал о последствиях неправильного использования бенгальских огней и петард
20:04 Общество
Волейболистки "Минчанки" обыграли челябинский "Динамо-Метар" и одержали вторую победу в российской суперлиге
19:58 Спорт
Трогательное письмо солдата дошло до любимой спустя 77 лет
19:19 Калейдоскоп
РЕПОРТАЖ с главного конвейера - как собирается МАЗ
19:16 Общество
РЕПОРТАЖ: Деревья в кадках и мини-пихты - что можно найти на елочных базарах в Минске
19:00 Регионы
Россельхознадзор отменил ограничения на поставки продукции двух белорусских предприятий
18:51 Экономика
Белтелерадиокомпания представит серию фильмов к 100-летию БССР
18:26 Общество
Белорусский теннисист Егор Герасимов победил в квалификации турнира в Индии
17:53 Спорт
РЕПОРТАЖ: Страна в форме грозди винограда
17:53 Общество
ГАИ Минска в выходные усилит контроль за нетрезвыми водителями
17:33 Регионы
Воспитанники столичного Детского городка поучаствовали в кинопробах на "Беларусьфильме"
17:29 Общество
МНС проведет конференции по разъяснению норм обновленного Налогового кодекса в регионах
17:27 Экономика
Подозреваемую в заражении ВИЧ жительницу Лунинецкого района заключили под стражу
17:23 Происшествия
Комплекс мероприятий по предупреждению ДТП при обгоне проводят в Гомельской области
17:08 Регионы
Некоторые виды сигарет дорожают в Беларуси с 1 января
17:03 Общество
Уголовные дела возбуждены по фактам трех поджогов кладовок в гомельской многоэтажке
16:39 Происшествия
Минстройархитектуры выступает за увеличение доли биржевого экспорта цемента
16:37 Экономика
Число жертв ДТП в России возросло до шести
16:35 В мире
РЕПОРТАЖ: На часах уже 12 без пяти - пора на новогодний шопинг
16:34 Регионы
Правительство утвердило направления и лимиты кредитования госпрограмм в 2019 году
16:33 Экономика
Все новости
Темы
Новый год Новый год
К 100-летию образования БССР К 100-летию образования БССР
Благотворительная акция "Наши дети" Благотворительная акция "Наши дети"
Содействие занятости населения Содействие занятости населения
Европейские игры - 2019 Европейские игры - 2019
Право на защиту: советы адвоката Право на защиту: советы адвоката
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Россельхознадзор отменил ограничения на поставки продукции двух белорусских предприятий

Экономика 29.12.2018 | 18:51
Фото из архива
Фото из архива

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) с 29 декабря отменила временные ограничения на поставки в Россию продукции двух белорусских предприятий. Такая информация размещена на сайте российского ведомства, сообщает БЕЛТА.

Это касается ОАО "Витконпродукт" и ОАО "Гомельский мясокомбинат" (за исключением продукции, запрещенной к ввозу в Россию по причине ограничений по АЧС).

Такое решение Россельхознадзором принято по результатам рассмотрения предоставленных белорусским компетентным ведомством материалов расследования, а также с учетом гарантий Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси.

Продукция с этих предприятий должна быть произведена с 29 декабря и сопровождаться электронным ветеринарным сертификатом.-0-

Присоединяйтесь к нашему каналу telegramm.png и сообществу viber.png
﻿
Теги
Россия, экспорт
Версия для печати
Новости рубрики Экономика
К списку
Афиша выходного дня
Топ-новости
TB программа
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4734 BYN 2.474 BYN 2.49 BYN
USD
2.1598 BYN 2.167 BYN 2.179 BYN
RUB
3.1128 BYN 3.09 BYN 3.115 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Лукашенко на переговорах с Путиным: многие проблемы надо решать на перспективу
Все видео

Фотоновости

Предпраздничная торговля в Минске
Все фото

Инфографика

Основные праздничные мероприятия в Минске Во всех районах Минска 1 января новогодние гулянья состоятся с 00.00 до 4.00.
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко "Вы - главное достояние Беларуси" - Лукашенко принял участие в благотворительном празднике для детей
Лукашенко на переговорах с Путиным: многие проблемы надо решать на перспективу
Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию
Политика
Фото из социальных сетей Парламентская делегация Франции посетит Беларусь в 2019 году
Дружба Беларуси и Китая стала всепогодной - Цуй Цимин
Медведев подписал распоряжение о создании российско-белорусской рабочей группы
Происшествия
Фото Следственного комитета В Дзержинске пожилых супругов убили в собственном доме
Подозреваемую в заражении ВИЧ жительницу Лунинецкого района заключили под стражу
Уголовные дела возбуждены по фактам трех поджогов кладовок в гомельской многоэтажке
Общество
СОБЫТИЯ ГОДА. ВЕРСИЯ БЕЛТА
Медик рассказал о последствиях неправильного использования бенгальских огней и петард
РЕПОРТАЖ с главного конвейера - как собирается МАЗ
Регионы
"Ганна" открыла второй имиджевый магазин в Витебске
РЕПОРТАЖ: Деревья в кадках и мини-пихты - что можно найти на елочных базарах в Минске
ГАИ Минска в выходные усилит контроль за нетрезвыми водителями
Спорт
Анна Гуськова и Владислав Гончаров. Фото "Спортивной панорамы" Лучшими спортсменами 2018 года в Беларуси признаны Анна Гуськова и Владислав Гончаров
Волейболистки "Минчанки" обыграли челябинский "Динамо-Метар" и одержали вторую победу в российской суперлиге
Белорусский теннисист Егор Герасимов победил в квалификации турнира в Индии
Технологии
БУТБ запустила мобильное приложение
ДОСААФ займется обработкой информации с беспилотных летательных аппаратов
ДНК китайского тигра отправили для сохранения в космос
Культура
ФОТО ГОДА. БЕЛТА
Юные таланты Могилева примут участие в рождественской встрече "Мечты сбываются"
Участники II Европейских игр познакомятся с народным творчеством белорусов
В мире
Фото из vk-аккаунта сообщества "Это Юганск, детка" Число жертв ДТП в России возросло до шести
Крупное ДТП в России: три человека погибли, 10 пострадали
Россия вводит запрет на импорт некоторых украинских товаров
Калейдоскоп
Фото Shutterstock Гороскоп на неделю с 31 декабря по 6 января
Трогательное письмо солдата дошло до любимой спустя 77 лет
В сети появился трейлер фильма "Черное зеркало: Брандашмыг"
Газета 7 дней
На астролога надейся, но сам не плошай
Правила застолья
Вопрос знатокам
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Екатерина КНЯЗЕВА. Трудовое право совершенствуется
Светлана ВАСИЛЕВСКАЯ. Банкротство как регулятор экономики
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Витаминный допинг
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Андрей РАВКОВ. Белорусская армия: современное состояние и перспективы развития
Микола ТРУС. Московская тетрадь Максима Богдановича
Виктор ЛОВГАЧ. Три степени славы
На сайт
Персоналии
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия