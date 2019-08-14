Россельхознадзор отменил ограничения на поставки продукции двух белорусских предприятий

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) с 14 августа отменила ограничения на поставки в Россию продукции ООО "Белросморепродукт" и ОАО "Брестский мясокомбинат" (за некоторыми исключениями). Такая информация размещена на сайте российского ведомства, сообщает БЕЛТА.

Отправляемая в Россию продукция данных предприятий должна быть произведена с 14 августа и сопровождаться электронным ветеринарным сертификатом.

Такое решение принято на основании полученных от белорусской стороны материалов, принятых мер для устранения выявленных нарушений, а также гарантий Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси.-0-