Россельхознадзор отменил ограничения на поставки продукции двух белорусских предприятий

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) с 14 августа отменила ограничения на поставки в Россию продукции ООО "Белросморепродукт" и ОАО "Брестский мясокомбинат" (за некоторыми исключениями). Такая информация размещена на сайте российского ведомства, сообщает БЕЛТА.
Отправляемая в Россию продукция данных предприятий должна быть произведена с 14 августа и сопровождаться электронным ветеринарным сертификатом.
Такое решение принято на основании полученных от белорусской стороны материалов, принятых мер для устранения выявленных нарушений, а также гарантий Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси.-0-
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