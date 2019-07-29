Россельхознадзор отменил ограничения на поставки продукции Гомельского белково-жирового завода

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) с 29 июля отменила введенные ранее ограничения на поставки в Россию продукции ОАО "Гомельский белково-жировой завод". Такая информация размещена на сайте российского ведомства, сообщает БЕЛТА.
Отправляемая в Россию продукция должна быть произведена с 29 июля и сопровождаться электронным ветеринарным сертификатом.
Такое решение принято на основании полученных от белорусской стороны материалов, а также гарантии Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси.-0-
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