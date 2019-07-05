Россельхознадзор отменил ограничения на поставки продукции ОАО "Молочная компания Новогрудские дары"

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россельхознадзор с 6 июля отменяет введенные ранее ограничения на поставки в Россию сухой молочной продукции с белорусского предприятия ОАО "Молочная компания Новогрудские дары", сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт российского ведомства.
Такое решение принято в соответствии с дорожной картой двустороннего сотрудничества Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Беларуси и Россельхознадзора, а также на основании полученных от белорусской стороны материалов проведенного расследования.
Отправляемая в Россию продукция указанного предприятия должная быть выработана с 6 июля и сопровождаться электронным ветеринарным сертификатом.-0-
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