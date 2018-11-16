Россельхознадзор отменил ограничения на поставки продукции с двух белорусских предприятий

16 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 16 ноября отменила временные ограничения на поставки в Россию продукции двух белорусских предприятий - ОАО "Молоко" (г.Витебск) и ООО "Славинпродукт". Информация об этом размещена на сайте ведомства, сообщает БЕЛТА.

При этом сохранен запрет на поставки с ООО "Молоко" молочной продукции в таре объемом более 2,5 л. Это ограничение было введено 6 июня 2018 года.

"Решение об отмене введенных ранее ограничений принято Россельхознадзором в рамках работы по реализации дорожной картой двустороннего сотрудничества и с учетом гарантий Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси", - отмечается в сообщении ведомства.-0-