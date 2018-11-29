Россельхознадзор отменил ограничения на поставки продукции СОАО "Беловежские сыры"

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) с 29 ноября отменила временные ограничения на поставки в Россию сыра и масла СОАО "Беловежские сыры". Такая информация размещена на сайте российского ведомства, сообщает БЕЛТА.
Отправляемая в Россию продукция должна быть произведена не ранее 29 ноября и сопровождаться электронным ветеринарным сертификатом.
Такое решение Россельхознадзор принял на основании гарантий Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси.-0-
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