Россельхознадзор отменил ограничения на поставки продукции СОАО "Беловежские сыры"

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) с 29 ноября отменила временные ограничения на поставки в Россию сыра и масла СОАО "Беловежские сыры". Такая информация размещена на сайте российского ведомства, сообщает БЕЛТА.

Отправляемая в Россию продукция должна быть произведена не ранее 29 ноября и сопровождаться электронным ветеринарным сертификатом.

Такое решение Россельхознадзор принял на основании гарантий Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси.-0-