Россельхознадзор отменил ограничения на поставки продукции цеха белорусского ОАО "Молоко"

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 18 июня отменяет ограничения на поставки в Россию продукции белорусского предприятия ОАО "Молоко" (производственный цех в городском поселке Шумилино), сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Россельхознадзора.
Такое решение принято на основании полученных от белорусской стороны материалов расследования, а также во исполнение дорожной карты по процедуре снятия взаимных ограничительных мер по поставкам продукции животноводства на 2019 год.
Отправляемая в Россию продукция данного предприятия должная быть выработана с 18 июня и сопровождаться электронным ветеринарным сертификатом.-0-
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