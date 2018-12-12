Россельхознадзор отменил ограничения на поставки с белорусской птицефабрики "Дружба"

12 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Федеральная служба России по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) с 12 декабря отменила временные ограничения на поставки продукции с белорусского предприятия ОАО "Птицефабрика "Дружба". Информация об этом размещена на сайте ведомства, сообщает БЕЛТА.

"Данное решение принято службой по результатам рассмотрения предоставленных белорусской стороной материалов о проведенном расследовании и принятых мерах, а также с учетом гарантий Департамента ветеринарного и продовольственного надзора в том, что продукция белорусского предприятия ОАО "Птицефабрика "Дружба" соответствует требованиям ветеринарного законодательства России", - говорится в сообщении.

Вместе с тем ввоз продукции с предприятия будет осуществляться в режиме усиленного лабораторного контроля с отбором специалистами Россельхознадзора проб от 10 партий продукции для исследований. Кроме того, продукция должная быть выработана с 12 декабря и сопровождаться электронным ветеринарным сертификатом.-0-