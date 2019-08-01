Россельхознадзор отменил ограничения на поставки свинины с Гродненского мясокомбината

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россельхознадзор с 1 августа отменяет ограничения на поставки в Россию свинины, продукции свиноводства и продукции из свинины или содержащей в своем составе свинину, не прошедшую термическую обработку, произведенных ОАО "Гродненский мясокомбинат", сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Россельхознадзора.

При изготовлении продукции должен быть использован убойный скот, поставленный 10 организациями, перечень которых направлен Департаменту ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси. Животные должны быть исследованы на африканскую чуму свиней, протоколы будут предоставлять в Россельхознадзор.

Решение о снятии ограничений принято с учетом договоренностей, достигнутых в ходе переговоров белорусской стороны с Россельхознадзором, а также на основании гарантий Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси относительно благополучия сельскохозяйственных предприятий-поставщиков животных по особо опасным и карантинным болезням.

Отправляемая в Россию продукция Гродненского мясокомбината должна сопровождаться электронным ветеринарным сертификатом.-0-