Россельхознадзор отменил ограничения на ввоз продукции Гродненского мясокомбината

В цеху сырокопченых изделий Гродненского мясокомбината. Фото из архива

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россельхознадзор отменил временные ограничения на ввоз в Россию продукции ОАО "Гродненский мясокомбинат", сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Россельхознадзора.

"Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 15 июня отменяет введенные ранее ограничения на поставки в Россию продукции Гродненского мясокомбината. Исключение составляет перечень товаров, запрещенных к ввозу в Россию по причине действующих ограничений по АЧС", - отмечается в сообщении Россельхознадзора.

Продукция должна быть выработана с 15 июня и сопровождаться электронным ветеринарным сертификатом.-0-