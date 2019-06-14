Россельхознадзор отменил ограничения на ввоз продукции Гродненского мясокомбината

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россельхознадзор отменил временные ограничения на ввоз в Россию продукции ОАО "Гродненский мясокомбинат", сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Россельхознадзора.
"Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 15 июня отменяет введенные ранее ограничения на поставки в Россию продукции Гродненского мясокомбината. Исключение составляет перечень товаров, запрещенных к ввозу в Россию по причине действующих ограничений по АЧС", - отмечается в сообщении Россельхознадзора.
Продукция должна быть выработана с 15 июня и сопровождаться электронным ветеринарным сертификатом.-0-
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