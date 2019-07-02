Россельхознадзор отменил запрет на поставки из Беларуси технического казеина

2 июля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Россельхознадзор) отменяет введенные ранее ограничения на поставки в Россию из Беларуси технического казеина для промышленных целей. Информация об этом опубликована на сайте ведомства, сообщает БЕЛТА.

Запрет снимается с 3 июля.

"Решение принято в связи с неоднократными обращениями участников внешнеэкономической деятельности, - говорится в сообщении Россельхознадзора. - Отправляемая в Россию продукция должна сопровождаться электронным ветеринарным сертификатом".-0-