Россельхознадзор отменяет ограничения на поставки белорусских яблок

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) с 24 июля отменяет введенные ранее ограничения на ввоз яблок белорусского происхождения под гарантии Главной государственной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений Беларуси. Такая информация размещена на сайте российского ведомства, сообщает БЕЛТА.
Решение было принято по результатам рабочего визита специалистов Россельхознадзора с 15 по 20 июля в Беларусь с целью оценки производственных мощностей на предприятиях по выращиванию яблок.
Российские специалисты оценили деятельность 51 белорусского предприятия, получили информацию о площади садов, занятых плодоносящими яблонями, их сортовом составе и урожайности. Также специалистам службы были предоставлены сведения о плановом производстве яблок в 2019 году, наличии у компаний фруктохранилищ и сроках хранения яблок.-0-
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