Россельхознадзор отменяет ограничения на поставки продукции трех белорусских предприятий

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) с 8 августа отменяет ограничения на поставки в Россию продукции трех белорусских предприятий. Такая информация размещена на сайте российского ведомства.

Так, отменяются ограничения на поставки сухой молочной продукции ОАО "Барановичский молочный комбинат", сливочного масла, произведенного на "Сморгонских молочных продуктах" филиале ОАО "Лидский молочно-консервный комбинат", а также сливок пастеризованных наливом ОАО "Здравушка-милк" (производственный участок Березинский). Отправляемая в Россию продукция данных предприятий должна быть произведена с 8 августа и сопровождаться электронным ветеринарным сертификатом.

Такое решение принято на основании полученных от белорусской стороны материалов и гарантии Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси.-0-