Россельхознадзор отменяет ограничения на поставки сливок Горецкого пищевого комбината

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) с 3 августа отменяет ограничения на поставки в Россию пастеризованных сливок наливом производства ИООО "Горецкий пищевой комбинат". Такая информация размещена на сайте российского ведомства, сообщает БЕЛТА.

Отправляемая в Россию продукция должна быть произведена с 3 августа и сопровождаться электронным ветеринарным сертификатом.

Такое решение принято на основании гарантий Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси.-0-