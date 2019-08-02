Россельхознадзор отменяет ограничения на поставки сливок Горецкого пищевого комбината

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) с 3 августа отменяет ограничения на поставки в Россию пастеризованных сливок наливом производства ИООО "Горецкий пищевой комбинат". Такая информация размещена на сайте российского ведомства, сообщает БЕЛТА.
Отправляемая в Россию продукция должна быть произведена с 3 августа и сопровождаться электронным ветеринарным сертификатом.
Такое решение принято на основании гарантий Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси.-0-
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