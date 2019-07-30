Россельхознадзор отменяет ограничения на поставки в Россию сливок с двух белорусских предприятий

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) отменяет введенные ранее ограничения на поставки в Россию пастеризованных сливок с двух белорусских предприятий. Такая информация размещена на сайте российского ведомства, сообщает БЕЛТА.
Согласно сообщению службы, с 31 июля отменяются введенные ранее ограничения на поставки в Россию сливок пастеризованных наливом производства ОАО "Молочная компания "Новогрудские дары" и "Сморгонские молочные продукты" филиал ОАО "Лидский молочно-консервный комбинат".
"Такое решение принято на основании полученных от белорусской стороны материалов расследований и гарантий Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия", - поясняет ведомство.
Отправляемая в Россию продукция указанных предприятий должна быть выработана с 31 июля 2019 года и сопровождаться электронным ветеринарным сертификатом.-0-
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