Россельхознадзор отменяет ограничения на поставки в Россию сливок с двух белорусских предприятий

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) отменяет введенные ранее ограничения на поставки в Россию пастеризованных сливок с двух белорусских предприятий. Такая информация размещена на сайте российского ведомства, сообщает БЕЛТА.

Согласно сообщению службы, с 31 июля отменяются введенные ранее ограничения на поставки в Россию сливок пастеризованных наливом производства ОАО "Молочная компания "Новогрудские дары" и "Сморгонские молочные продукты" филиал ОАО "Лидский молочно-консервный комбинат".

"Такое решение принято на основании полученных от белорусской стороны материалов расследований и гарантий Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия", - поясняет ведомство.

Отправляемая в Россию продукция указанных предприятий должна быть выработана с 31 июля 2019 года и сопровождаться электронным ветеринарным сертификатом.-0-