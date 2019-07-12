Россельхознадзор посетит белорусских производителей яблок

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Должностные лица Россельхознадзора 15-20 июля посетят Беларусь для оценки производственных мощностей на предприятиях по выращиванию яблок, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Россельхознадзора.
Договоренность об этом достигнута 12 июля на переговорах Россельхознадзора с Главной государственной инспекцией по семеноводству, карантину и защите растений Беларуси, где обсуждалась возможность снятия временных ограничений на поставки яблок.
Представители Россельхознадзора во время визита в Беларусь также ознакомятся с системой фитосанитарной сертификации яблок.-0-
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