Россельхознадзор разрешил поставки продукции с агрокомбината "Дзержинский"

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16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россельхознадзор разрешил поставки в Россию продукции белорусского предприятия ОАО "Агрокомбинат "Дзержинский", сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт российского ведомства.Ранее состоялись телефонные переговоры руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта с заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси - директором Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Иваном Смильгинем. Стороны обсудили вопросы текущего сотрудничества, в том числе касающиеся поставок белорусской продукции на российский рынок."По итогам переговоров и ранее проведенной сотрудниками Россельхознадзора видеоинспекции ОАО "Агрокомбинат "Дзержинский", а также с учетом гарантий Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Беларуси принято решение о возобновлении поставок с 16 августа всего перечня продукции, выпускаемой предприятием", - говорится в сообщении.Продукция, предназначенная для поставок в Россию, должна быть произведена с 16 августа 2021 года.-0-