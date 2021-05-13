Россельхознадзор разрешил поставки томатов и перцев с двух белорусских предприятий

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россельхознадзор разрешил ввоз в Россию томатов и перцев с двух белорусских предприятий, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт российского ведомства.

Ввоз томатов и перцев разрешен с ОАО "ТК" Берестье" (Брестская область) и КУП "Минская овощная фабрика".

Решение принято по итогам представленных белорусской стороной материалов о фитосанитарных обследованиях томатов и перцев закрытого грунта в местах производства, а также под гарантии Главной государственной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений Беларуси.-0-