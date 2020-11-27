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27 ноября 2020, 10:27

Россельхознадзор снимает ограничения на поставки белорусской молочки с четырех предприятий

На линии розлива молочных продуктов. Фото из архива
На линии розлива молочных продуктов. Фото из архива

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель премьер-министра Беларуси Александр Субботин и руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт договорились об отмене временных ограничений на поставки в Россию отдельных видов молочной продукции белорусских предприятий, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского правительства.

Ограничения снимаются с 30 ноября с производственных филиалов ОАО "Савушкин продукт" в Березе и Иваново, Слуцкого сыродельного комбината, ОАО "Беллакт".-0-

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