Россельхознадзор снимает ограничения на поставки белорусской молочки с четырех предприятий

На линии розлива молочных продуктов. Фото из архива
27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель премьер-министра Беларуси Александр Субботин и руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт договорились об отмене временных ограничений на поставки в Россию отдельных видов молочной продукции белорусских предприятий, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского правительства.
Ограничения снимаются с 30 ноября с производственных филиалов ОАО "Савушкин продукт" в Березе и Иваново, Слуцкого сыродельного комбината, ОАО "Беллакт".-0-