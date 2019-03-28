Россельхознадзор снимает ограничения на поставки продукции двух белорусских предприятий

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россельхознадзор с 30 марта снимает ограничения на поставки в Россию продукции двух белорусских предприятий, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный сайт Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.
Речь идет о поставках сухой молочной продукции ОАО "Бабушкина крынка" - управляющая компания холдинга "Могилевская молочная компания "Бабушкина крынка", а также масла, произведенного ОАО "Верхнедвинский маслосырзавод".
Поставки вышеуказанной продукции, выработанной с 30 марта, будут осуществляться в режиме усиленного лабораторного контроля, в сопровождении электронных сертификатов.-0-
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