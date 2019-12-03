Россельхознадзор снял ограничения на поставки молочной продукции наливом с 32 белорусских предприятий

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россельхознадзор с 4 декабря отменяет ограничения на поставки в Россию молочной продукции наливом с 32 белорусских предприятий. Такая информация размещена на сайте российского ведомства, сообщает БЕЛТА.

Решение принято после проведенной работы с Департаментом ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси. В Россельхознадзоре отметили, что взаимодействие с белорусской ветеринарной службой по снятию ограничительных мер на поставки продукции животного происхождения из Беларуси в Россию продолжится.-0-