Россельхознадзор снял ограничения на поставки молока с трех белорусских предприятий

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) признала утратившим силу указание о временном ограничении на поставки на территорию Российской Федерации молока производства трех белорусских предприятий. Такая информация размещена на сайте российского ведомства, сообщает БЕЛТА.

Сняты ограничения на поставки молока с ООО "Несвижский завод детского питания", ОАО "Минский молочный завод N1" и СООО "Данон Пружаны".

Ограничения были введены с 16 июля 2018 года.-0-