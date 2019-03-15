Россельхознадзор снял ограничения на поставки отдельных видов продукции с шести белорусских предприятий

15 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Россельхознадзор) с 16 марта отменяет ограничения на поставки отдельных видов молочной и мясной продукции с шести белорусских предприятий. Информация об этом размещена на сайте ведомства.
В частности, запрет снят на поставки сухой молочной продукции с ООО "Праймилк", а также филиалов "Осиповичский" и "Быховский" ОАО "Бабушкина крынка" - управляющая компания холдинга "Могилевская молочная компания "Бабушкина крынка". С предприятия "Мстиславльмолоко" снят запрет на поставки сыров, с ОАО "Молочная компания Новогрудские дары" - сыров, масла, а с ОАО "Ошмянский мясокомбинат" - за исключением продукции, запрещенной к ввозу по причине действующих ограничений по АЧС.
Поставки разрешаются при условии ввоза продукции в режиме усиленного лабораторного контроля с отбором специалистами Россельхознадзора, говорится в сообщении ведомства. Кроме того, продукция, предназначенная для поставок в Россию, должна быть выработана с 16 марта и сопровождаться электронным ветеринарным сертификатом.-0-
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