Россельхознадзор снял ограничения на поставки продукции двух белорусских предприятий

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) с 11 октября отменяет введенные ранее ограничения на поставки продукции в Россию РУП "Белоруснефть-Особино" и ОАО "Слуцкий мясокомбинат". Такая информация размещена на сайте российского ведомства, сообщает БЕЛТА.
Такое решение принято на основании полученных от белорусской стороны материалов, принятых мер, а также ходатайства Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси.
Отправляемая в Россию продукция этих предприятий должна быть выработана с 11 октября и сопровождаться электронным ветеринарным сертификатом. При этом сохраняются ограничения на поставки продукции, запрещенной по АЧС и губкообразной энцефалопатии крупного рогатого скота.-0-