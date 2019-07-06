Россельхознадзор снял ограничения на поставки продукции Гомельского мясокомбината

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россельхознадзор снял ограничения на поставки продукции ОАО "Гомельский мясокомбинат". Такая информация размещена на сайте российского ведомства, сообщает БЕЛТА.
Ограничения отменены с 6 июля.
Отправляемая в Россию продукция указанного предприятия должна быть произведена с 6 июля и сопровождаться электронным ветеринарным сертификатом.-0-
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