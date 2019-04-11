Россельхознадзор снял ограничения на поставки продукции Лидского молочно-консервного комбината

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) сняла ограничения на поставки сухой молочной продукции ОАО "Лидский молочно-консервный комбинат". Такая информация размещена на сайте российского ведомства, сообщает БЕЛТА.

В частности, с 12 апреля отменяются временные ограничения на ввоз в Россию сухих сливок, сухого цельного молока и сухой молочной сыворотки в упаковке свыше 2,5 кг, произведенных данным предприятием с указанной даты и сопровождаемых электронным ветеринарным сертификатом.

Решение принято с учетом ходатайства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси, а также в соответствии с дорожной картой двустороннего сотрудничества.-0-