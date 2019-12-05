Россельхознадзор снял ограничения на поставки продукции с четырех белорусских предприятий

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) с 6 декабря отменяет введенные ранее ограничения на поставки в Россию определенных видов продукции с четырех белорусских предприятий. Такая информация размещена на сайте российского ведомства, сообщает БЕЛТА.

В частности, сняты ограничения на поставки сыра ОАО "Молодечненский молочный комбинат" и ОАО "Рогачевский МКК", готовой продукции из мяса птицы СПК "Агрокомбинат "Снов", а также говядины с ОАО "Минский мясокомбинат".

Отправляемая в Россию продукция должна быть произведена с 6 декабря и сопровождаться электронными ветеринарными сертификатами.

Решение принято по итогам переговоров руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта с заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия - директором Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Беларуси Иваном Смильгинем, а также на основании полученных материалов.-0-