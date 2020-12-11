Россельхознадзор снял ограничения на поставки продукции с четырех белорусских предприятий

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Россельхознадзор) с 14 декабря отменяет введенные ранее ограничения на поставки в Россию определенных видов продукции четырех белорусских предприятий, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Россельхознадзора.

Калинковичский молочный комбинат сможет поставлять в Россию сухую молочную продукцию, ОАО "Милкавита" - творог, сухую молочную продукцию.

С 14 декабря разрешается ввоз в режиме усиленного лабораторного контроля всей продукции ЗАО "Юнимит" и Брестского мясокомбината.

Такое решение принято на основании полученных от белорусской стороны материалов расследования и гарантии Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси.

Отправляемая в Россию продукция указанных предприятий должна быть выработана с 14 декабря и сопровождаться электронными ветеринарными сертификатами.-0-