Россельхознадзор снял ограничения на поставки продукции с двух белорусских предприятий

Фото из архива

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) с 14 декабря отменяет введенные ранее ограничения на поставки в Россию определенных видов продукции с двух белорусских предприятий. Такая информация размещена на сайте российского ведомства, сообщает БЕЛТА. В частности, сняты ограничения на поставки молочной продукции с клецкого филиала ОАО "Слуцкий сыродельный комбинат" и сыра с светлогорского филиала ПУП "Калинковичский молочный комбинат". Отправляемая в Россию продукция должна быть произведена с 14 декабря и сопровождаться электронным ветеринарным сертификатом. Такое решение принято на основании полученных от белорусской стороны материалов и принятых мер, а также гарантии Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!