Россельхознадзор снял ограничения на поставки продукции с двух белорусских предприятий

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) с 14 декабря отменяет введенные ранее ограничения на поставки в Россию определенных видов продукции с двух белорусских предприятий. Такая информация размещена на сайте российского ведомства, сообщает БЕЛТА.
В частности, сняты ограничения на поставки молочной продукции с клецкого филиала ОАО "Слуцкий сыродельный комбинат" и сыра с светлогорского филиала ПУП "Калинковичский молочный комбинат".
Отправляемая в Россию продукция должна быть произведена с 14 декабря и сопровождаться электронным ветеринарным сертификатом.
Такое решение принято на основании полученных от белорусской стороны материалов и принятых мер, а также гарантии Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси.-0-