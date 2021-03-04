Россельхознадзор снял ограничения на поставки продукции с двух белорусских предприятий

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России с 4 марта разрешила ввоз продукции с двух белорусских предприятий, сообщает БЕЛТА со ссылкой на материалы Россельхознадзора.

Одно из этих предприятий - ОАО "Смолевичи Бройлер". При этом продукция, предназначенная для поставок в Российскую Федерацию, должна быть произведена с 4 марта и сопровождаться электронным ветеринарным сертификатом.

Второе предприятие - ПУП "Брестские традиции". Ввоз продукции разрешается при условии отбора специалистами Россельхознадзора не менее 10 проб.-0-