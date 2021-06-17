17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россельхознадзор снял ограничения на поставки продукции с двух белорусских предприятий - ИООО "Продэксим" и ОАО "Птицефабрика "Дружба", сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт российского ведомства.

Такое решение принято по итогам телефонных переговоров заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия - директора Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Беларуси Ивана Смильгиня с руководителем Россельхознадзора Сергеем Данквертом. Как отметили в Россельхознадзоре, стороны обсудили вопросы текущего сотрудничества, в том числе касающиеся поставок белорусской продукции в Россию.

"По итогам переговоров, а также с учетом гарантии белорусской стороны было принято решение об отмене с 17 июня временных ограничений на поставки животноводческой продукции с двух белорусских предприятий - ИООО "Продэксим" и ОАО "Птицефабрика "Дружба", - рассказали в ведомстве.-0-