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17 июня 2021, 18:11

Россельхознадзор снял ограничения на поставки продукции с двух белорусских предприятий

Фото из архива
Фото из архива

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россельхознадзор снял ограничения на поставки продукции с двух белорусских предприятий - ИООО "Продэксим" и ОАО "Птицефабрика "Дружба", сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт российского ведомства.

Такое решение принято по итогам телефонных переговоров заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия - директора Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Беларуси Ивана Смильгиня с руководителем Россельхознадзора Сергеем Данквертом. Как отметили в Россельхознадзоре, стороны обсудили вопросы текущего сотрудничества, в том числе касающиеся поставок белорусской продукции в Россию.

"По итогам переговоров, а также с учетом гарантии белорусской стороны было принято решение об отмене с 17 июня временных ограничений на поставки животноводческой продукции с двух белорусских предприятий - ИООО "Продэксим" и ОАО "Птицефабрика "Дружба", - рассказали в ведомстве.-0-

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