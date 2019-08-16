Россельхознадзор снял ограничения на поставки продукции трех белорусских предприятий

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) с 16 августа отменяет введенные ранее ограничения на поставки в Россию продукции трех белорусских предприятий. Такая информация размещена на сайте российского ведомства, сообщает БЕЛТА.

Речь идет о говядине и говяжьих мясопродуктах ОАО "Борисовский мясокомбинат №1", цельномолочной продукции Молодечненского молочного комбината, некоторой продукции ООО "Акдимол".

Отправляемая в Россию продукция данных предприятий должна быть произведена с 16 августа и сопровождаться электронным ветеринарным сертификатом.

Такое решение принято на основании полученных от белорусской стороны материалов расследований, принятых мер для устранения выявленных нарушений, а также с учетом гарантий Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси.-0-