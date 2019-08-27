Россельхознадзор снял ограничения на поставки сухой молочной продукции двух белорусских предприятий

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) с 28 августа отменяет ограничения на поставки в Россию сухой молочной продукции двух белорусских предприятий. Такая информация размещена на сайте российского ведомства, сообщает БЕЛТА.

Ограничения снимаются с ОАО "Здравушка-милк" (производственный участок Березинский) и "Сморгонские молочные продукты" филиал ОАО "Лидский молочно-консервный комбинат". Отправляемая в Россию продукция этих предприятий должна быть произведена с 28 августа и сопровождаться электронным ветеринарным сертификатом.

Такое решение принято на основании полученных от белорусской стороны материалов и принятых мер, а также гарантии Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси.-0-